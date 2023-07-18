Запрет на купание в Черном море продлили

Вторую неделю в Туапсинском районе нельзя заходить в море. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

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«Ограничения продлятся до 26 июля 2023 года», – говорится в сообщении. Несмотря на запреты, люди уже купаются в Туапсинском районе, сообщают очевидцы. По их словам, море выглядит чистым, а на улице стоит жара.

Однако Роспотребнадзор не одобрил снятие ограничений. В случае нарушения возможно ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.