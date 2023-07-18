Запрет на купание в Черном море продлили
Вторую неделю в Туапсинском районе нельзя заходить в море. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«Ограничения продлятся до 26 июля 2023 года», – говорится в сообщении. Несмотря на запреты, люди уже купаются в Туапсинском районе, сообщают очевидцы. По их словам, море выглядит чистым, а на улице стоит жара.
Однако Роспотребнадзор не одобрил снятие ограничений. В случае нарушения возможно ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Запрет на купание действует в муниципалитете с 12 июля. Сначала на Туапсинский район обрушились ливни, затем два наводнения. В министерстве ГО и ЧС предупреждают об ухудшении погоды, возможны ливни и подъемы уровней воды в реках. Под угрозой все так же остается Туапсинский район.