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Запрет на купание в Черном море продлили

Вторую неделю в Туапсинском районе нельзя заходить в море. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Запрет на купание в Черном море продлили
© РИА "ФедералПресс"

«Ограничения продлятся до 26 июля 2023 года», – говорится в сообщении. Несмотря на запреты, люди уже купаются в Туапсинском районе, сообщают очевидцы. По их словам, море выглядит чистым, а на улице стоит жара.

Однако Роспотребнадзор не одобрил снятие ограничений. В случае нарушения возможно ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Запрет на купание действует в муниципалитете с 12 июля. Сначала на Туапсинский район обрушились ливни, затем два наводнения. В министерстве ГО и ЧС предупреждают об ухудшении погоды, возможны ливни и подъемы уровней воды в реках. Под угрозой все так же остается Туапсинский район.