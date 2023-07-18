Туристы перебронируют Крым на Анапу и Геленджик
В туроператорских компаниях наблюдают перераспределение турпотока в связи с терактом на Крымском мосту.
«В приоритете у большинства отдыхающих – по-прежнему море, – отметили в туроператоре АЛЕАН. – Поэтому некоторые клиенты, аннулировавшие заказанные ранее отели в Крыму, бронируют чаще всего проживание в Краснодарском крае».
По сведениям компании, 15% клиентов вместо отдыха на полуострове остались в Анапе. Еще часть туристов заказали 2–3 суток размещения в отелях Краснодарского края, чтобы дальше отправиться в крымскую гостиницу, которая была забронирована ранее.
При этом Сочи туристы редко рассматривают как альтернативу Крыму. Причина проста: большинство людей, планировавших отдых в Крыму, собирались отправиться туда на автомобиле.
«Поездка на машине от Анапы до Сочи займет дополнительно часов 6–7, причем по серпантину, а часть пути придется на размытую дорогу в Туапсинском районе», – напомнил руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Очевидно, большинство отдыхающих, скорее, выберут ближайшие Анапу или Геленджик.
В туроператоре АЛЕАН в минувшие сутки также увидели всплеск продаж отелей на Азовском море, в Калининградской области, а также в регионах, где расположены озера и реки.
«Преимущественно выросли бронирования на Волге и Оке. В топе Самарская, Ярославская, Калужская, Тверская, Тульская области».
Чаще всего туристы отказываются от ближайших заездов в крымские отели. Неудивительно, что свободные номера в гостиницах с размещением «завтра – послезавтра» найти непросто, особенно в Геленджике и Анапе. В туроператоре «Дельфин» сообщили, что из 130 объектов Анапы доступны для бронирования на завтра лишь 13.
Впрочем, в туркомпаниях говорят, что речь не идет о массовых аннуляциях броней в Крым. «У нас вчера было отменено 147 заявок, это примерно в 2–2,5 раза больше обычных суточных значений, когда поступают отказы по разным причинам, не связанным с ЧП, – сказал редакции TourDom.ru представитель АЛЕАН. – Из них 34 заявки на данный момент восстановили обратно. Сегодня количество аннуляций уже вернулось к стандартным показателям».
В туроператоре «Дельфин» отказов по Крыму немного, они идут равномерно, на июль и август.
«Но и новые бронирования отелей полуострова тоже есть, причем с большой глубиной, – отметили в компании.