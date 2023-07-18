Эксперты перечислили минусы отдыха в Азербайджане

Эксперты рассказали, чего не хватает российским туристам на отдыхе в Азербайджане. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Спрос на отдых в Азербайджане вырос на 20-25 процентов в сравнении с прошлым сезоном. По мнению специалистов, так проявляется отложенный спрос из-за отмены ковидных ограничений в марте этого года и снижение стоимости авиабилетов в страну. Сейчас улететь из Москвы в Баку и обратно можно за 28-35 тысяч рублей.

Как рассказали туроператоры, спрос на пляжный отдых в Азербайджане не превалирует. Чаще туристы едут на Каспийское море не семьями, а вдвоем или по одиночке. Преимущественно при этом россияне бронируют экскурсионные туры.