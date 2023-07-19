В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов из-за непогоды

Более 30 рейсов задержано или отменено в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в среду утром из-за ливня с грозой, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

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По состоянию на 9:50 по московскому времени, в аэропорту «Внуково» задержано пять рейсов и отменено девять, в «Домодедово» не вылетело два и задержано семь рейсов, в «Шереметьево» задержано два и отменено два рейса.

Ранее стало известно, что свыше четверти месячной нормы осадков меньше чем за час во вторник выпало в отдельных районах Москвы, наибольшее количество было зафиксировано в центре города, на севере и на северо-востоке. В период с 14:00 до 15:00 на столицу обрушились сверхинтенсивные осадки.