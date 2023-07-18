Стюардесса назвала самые непозволительные поступки пассажиров

Бывшая стюардесса рассказала о самых непозволительных поступках пассажиров на борту самолета. Об этом пишет издание Condé Nast Traveler.

© unsplash.com

Экс-бортпроводница работала на самолетах Airbus A380 и Boeing 777. Самой частой ситуацией на борту была попытка пассажиров закурить.

По словам стюардессы, однажды один мужчина накрылся одеялом и начал курить под ним прямо на своем месте. Пассажиру сделали замечание, но он не перестал, из-за чего по прилете его арестовала полиция.

"Не лучший способ начать отпуск", — сказала бывшая сотрудница авиакомпании.

Еще один неприемлемый поступок, по ее мнению, — это ссоры с попутчиками. Чтобы предотвратить драки, девушке, которой на момент работы был 21 год, приходилось вставать между пассажирами и препятствовать рукоприкладству.

"На тренировках нас учат технике сдерживания, но перспектива делать это в реальности казалась довольно пугающей", — призналась экс-бортпроводница.