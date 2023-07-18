S7 Airlines будет предлагать вино в эконом-классе

S7 Airlines подготовила приятный бонус для пассажиров*, которые выбирают эконом-класс: на флагманских рейсах с 18 июля авиакомпания будет предлагать вино. Путешественники во время полета смогут насладиться бокалом вина, дополнив им комфортный полет. Пассажирам предложат на выбор две позиции сухого вина от известного российского производителя. Об этом пишет АвиаПорт.

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Первыми направлениями, на которых будет расширен ассортимент напитков, станут флагманские рейсы S7 Airlines с горячим питанием по маршрутам Москва - Новосибирск и Москва - Иркутск. Также в ближайшей перспективе приятные нововведения будут на рейсах между Новосибирском и Иркутском.

На флагманских рейсах у S7 Airlines активная программа полетов. Между Москвой и Новосибирском летает восемь ежедневных рейсов. Недавно авиакомпания запустила еще один дополнительный рейс в столицу: таким образом, в летнем сезоне самолеты авиакомпании летают по этому направлению 56 раз в неделю. Полеты выполняются на комфортабельных самолетах Boeing 737-800, Airbus A320neo и Airbus A321. Время в полете - около 4,5 часа.

Из Москвы в Иркутск выполняется 27 перелетов в неделю: три рейса в день по четвергам и четыре рейса - в остальные дни недели. Рейсы совершаются на современных самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320neo. Продолжительность полета - примерно 6 часов.