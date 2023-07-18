На курорте «Домбай» откроют новую канатную дорогу

Новую канатную дорогу, способную поднимать до 2400 человек в час, откроют на курорте «Домбай» до конца года.

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«В этом году в рамках программы „Развитие курортов Карачаево-Черкесии“ планируется сдать в эксплуатацию шестикресельную канатную дорогу, протяженностью 1700 км, которая поднимет туристов на высоту 3012 метров. Пропускная способность нового объекта составит 2400 человек в час. В планах на 2024 год строительство еще одной гондольной канатной дороги. Строительство канатных дорог позволит улучшить качество оказываемых услуг, разгрузить существующие канатные дороги, что значительно уменьшит очереди перед посадкой на канатные дороги», — сообщается на сайте главы и правительства региона.

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Кроме того, в курортном поселке Домбай в ближайшие два года откроется Дом культуры, рассчитанный на 500 мест. В нем будут проводиться концерты и другие массовые мероприятия. В настоящее время на объекте проводятся работы по возведению фундамента, подпорных стен и подводящих сетей. Также завершается также работа по строительству туристско-информационного центра и планируется возведение новой врачебной амбулатории.

В поселке проводится ремонт двух мостов через реку Аманаус и Домбай Ульген и планируется строительство подводящих сетей электроснабжения, сети водоснабжения к объектам туристической инфраструктуры, работы по устройству пешеходной набережной. Кроме того, ведется проектирование по реконструкции очистных сооружений канализации. «В целом улучшить инженерные сети по поселке Домбай планируется до конца 2024 года», — говорится в сообщении.

«В целях обновления и создания обеспечивающей инфраструктуры на курорте „Домбай“, принято решение о строительстве и реконструкции действующих инженерных сетей, которые позволят инвесторам строить современные гостиницы, канатные дороги, горнолыжные трассы. В этой связи, мы активно используем такие инструменты развития, как Инфраструктурные бюджетные кредиты и механизм „Новых инвестиционных проектов“. Объем средств на эти цели превышает 1,6 миллиарда рублей. В 2022 году работы уже начаты, завершить их планируется к концу 2024 году», — сообщал в своем послании парламенту региона Рашид Темрезов.