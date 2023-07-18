Пассажирки устроили массовую драку в самолете и попали на видео

Пассажирки рейса Frontier Airlines устроили массовую драку на борту и были выдворены из самолета. Инцидент попал на видео, которое публикует DMARGE.

Рейс следовал из Филадельфии в Лас-Вегас. По информации издания, нарушительницы были знакомы и начали конфликт еще на земле. В ходе перепалки они стали бить друг друга, из-за чего остальные пассажиры были вынуждены вмешаться, чтобы остановить женщин. В результате одна из дебоширок ударила незнакомого мужчину.

Из-за произошедшего пилоты решили посадить самолет в Денвере и выдворить из самолета пассажирок, затеявших драку.