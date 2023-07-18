Альтернативный путь в Крым из Ростова занял у туристов 8 часов

Туристка поделилась с редакцией TourDom.ru впечатлениями от проезда по альтернативному маршруту в Крым. По ее словам, в пути случилась лишь одна серьезная задержка – 2 часа пришлось простоять в очереди на КПП Чонгар.

© unsplash.com

Из Ростова-на-Дону семья с ребенком выехала 17 июля в 11 часов и уже в 13:30 прошла первый контрольно-пропускной пункт в Весело-Вознесенке. У автотуристов проверили только документы.

«Дорога везде очень хорошая, правда, местами узкая, по одной полосе в каждом направлении. В Мариуполе, несмотря на разрушения зданий, тоже хорошее дорожное покрытие, новое», – говорит женщина.

По ее словам, везде ехали достаточно свободно, лишь на подъезде к Крыму машин стало заметно больше.

Около 7 вечера семья встала в очередь у пункта пропуска Чонгар.

«Два часа провели в ней, смотрю – все проезжают вперед. Никто из сотрудников КПП не следит за порядком!», – эмоционально рассказывает туристка.

Женщина попробовала тоже проехать без очереди, но не получилось.

«Полицейские говорят: вставайте в хвост. Еще постояли, сделали вторую попытку объехать колонну машин и наконец-то прошли. Правда, со всеми переругались и потратили себе нервы».

На КПП проверяют сумки: некоторые просто приоткрывают, другие просят разгрузить. По словам туристки, сотрудники работают быстро, пунктов контроля несколько.

«После досмотра очень устала, хорошо, что после Чонгара за руль сел муж», – говорит туристка. Из-за непредвиденной задержки к месту отдыха, в Алушту, семья прибыла только в час ночи.