Туроператоры назвали лучшие способы доехать до Крыма
Лучшими способами добраться до Крыма в настоящее время являются автобус и поезд. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По его словам, кардинальных изменений в турпотоке в Крым сейчас не наблюдается — практически все места остаются забронированными. При этом логистика автотранспорта нарушена только в районе Крымского моста, поэтому перед поездкой следует внимательно ознакомиться с маршрутом будущей поездки.
— Железнодорожный транспорт с девяти утра продолжает движение, кроме того, дополнительные электрички из Анапы в Керчь запущены и обеспечивают паромную переправу с десяти утра. Но на паром, возможно, будет дольше переправа, поэтому лучше выбирать другой путь. Ехать, конечно, лучше железнодорожным транспортом либо автобусом, — заключил Барзыкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Произошедшее чрезвычайное происшествие на Крымском мосту не вызвало массовых отказов от туризма на полуострове. Кроме того, некоторые операторы фиксируют восстановление туров, которые ранее аннулировали обеспокоенные туристы, сообщили накануне в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.