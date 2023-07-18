Туроператоры назвали лучшие способы доехать до Крыма

— Железнодорожный транспорт с девяти утра продолжает движение, кроме того, дополнительные электрички из Анапы в Керчь запущены и обеспечивают паромную переправу с десяти утра. Но на паром, возможно, будет дольше переправа, поэтому лучше выбирать другой путь. Ехать, конечно, лучше железнодорожным транспортом либо автобусом, — заключил Барзыкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».