Из Череповца в Абхазию запустят мультимодальный тур

Туры по схеме «самолет + поезд» пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2023 года.

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Для жителей Череповца и Вологодской области организован новый мультимодальный туристический маршрут «Рица» по схеме «самолет плюс поезд». Тур организован холдингом РЖД и компанией «Северсталь Авиа» и состоится в сентябре, октябре и ноябре этого года.

Пресс-служба РЖД пояснила, что во время путешествия отдыхающие смогут посетить сочинские курорты, на которые попадут с помощью самолета. А уже в Сочи туристы сядут на поезд, который прокатит их через Розу Хутор, Гагру, Сухум и вернется обратно.

Отмечается, что транспортировка багажа предусмотрена.