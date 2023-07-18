Эстония сократила выдачу виз россиянам на 97%

За первое полугодие 2023 года Эстония выдала около 29,3 тыс. виз гражданам России. В основном – краткосрочных. А в июне только 322 россиянина смогли получить разрешение на посещение страны. При этом в июне допандемийного 2019 года обладателями эстонских виз стали 11,6 тыс. человек, сообщает эстонское издание ERR. Таким образом, выдача документов сократилась на 97%.

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс напомнил, что принято решение полностью запретить прием наших туристов. По его словам, даже наличие действующей визы не означает, что человек автоматически может попасть в Эстонию, решение о допуске принимает офицер на пограничном контроле.

«В этом году, например, с внешней границы было выслано более тысячи граждан Российской Федерации», – сказал Ляэнеметс.

Однако поток наших соотечественников все еще достаточно значительный: за 6 месяцев было зафиксировано 199 тыс. въездов в Эстонию и 205,3 тыс. выездов.

Чиновник отметил, что в настоящее время заявления на получение визы принимают, в частности, у тех, кто хочет посетить родственника или работает водителем на международных рейсах.