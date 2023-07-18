В Бурятии прошла первая экспедиция по Великому чайному пути

Материалы экспедиции пригодятся для реализации трансграничного туристского маршрута «Великий чайный путь» между Россией, Монголией и Китаем.

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В Бурятии закончилась первая экспедиция по Великому чайному пути, которая проходила через села Малый Нарын Джидинского района и Мурино Иркутской области.

Первое путешествие прошло в начале июля через Хамар-Дабанский хребет, передает пресс-служба министерства туризма Бурятии.

В ходе экспедиции было проверено состояние Игумновского купеческого тракта, который возвел на собственные сбережения кяхтинский купец Николай Игумнов.

Отмечается, что восемь из двенадцати дней были дождливыми, а реки в горах полноводными. Однако несмотря на сложности из-за неблагоприятных погодных условий цель была достигнута.

В планах появление маршрутов для разных видов туризма: лечебного, экстремального, конного, лечебного. Также будут предусмотрены удобства для фотографов и видеографов.