В Бурятии прошла первая экспедиция по Великому чайному пути
Материалы экспедиции пригодятся для реализации трансграничного туристского маршрута «Великий чайный путь» между Россией, Монголией и Китаем.
В Бурятии закончилась первая экспедиция по Великому чайному пути, которая проходила через села Малый Нарын Джидинского района и Мурино Иркутской области.
Первое путешествие прошло в начале июля через Хамар-Дабанский хребет, передает пресс-служба министерства туризма Бурятии.
В ходе экспедиции было проверено состояние Игумновского купеческого тракта, который возвел на собственные сбережения кяхтинский купец Николай Игумнов.
Отмечается, что восемь из двенадцати дней были дождливыми, а реки в горах полноводными. Однако несмотря на сложности из-за неблагоприятных погодных условий цель была достигнута.
В планах появление маршрутов для разных видов туризма: лечебного, экстремального, конного, лечебного. Также будут предусмотрены удобства для фотографов и видеографов.
Все координаты локаций будут отображаться в информационных брошюрах.