Турист из Башкирии назвал единственный плюс отпуска в Адлере
Турист из Башкирии поделился своим опытом отдыха в Адлере. Отдых не оправдал его ожиданий, и негативные моменты перевесили положительные впечатления от поездки, сообщает портал 93.ru.
Единственным хорошим моментом для него стал шашлык, который он попробовал. Однако он пожаловался на многочисленных зазывал, которые надоедали ему на пляже, пытаясь что-либо продать.
Также ему не понравился местный рынок, где было сложно найти качественные продукты. Он даже столкнулся с неприятным опытом, купив восточные сладости с червями внутри. И его разочаровало местное вино, которое, по его мнению, было контрафактом и имело запах одеколона.
Другой негативный момент для туриста – многочисленные мошенники, с которыми он сталкивался во время своего отдыха. Он даже обманываться пытались водители общественного транспорта.
Путешественника расстроило увиденное в центре города – канава, из которой грязная вода стекала прямо в море. Это, по его словам, создавало впечатление запущенности и безразличия к чистоте местности.
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