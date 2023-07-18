Турист из Башкирии назвал единственный плюс отпуска в Адлере

Турист из Башкирии поделился своим опытом отдыха в Адлере. Отдых не оправдал его ожиданий, и негативные моменты перевесили положительные впечатления от поездки, сообщает портал 93.ru.

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Единственным хорошим моментом для него стал шашлык, который он попробовал. Однако он пожаловался на многочисленных зазывал, которые надоедали ему на пляже, пытаясь что-либо продать.

Также ему не понравился местный рынок, где было сложно найти качественные продукты. Он даже столкнулся с неприятным опытом, купив восточные сладости с червями внутри. И его разочаровало местное вино, которое, по его мнению, было контрафактом и имело запах одеколона.

Другой негативный момент для туриста – многочисленные мошенники, с которыми он сталкивался во время своего отдыха. Он даже обманываться пытались водители общественного транспорта.

Путешественника расстроило увиденное в центре города – канава, из которой грязная вода стекала прямо в море. Это, по его словам, создавало впечатление запущенности и безразличия к чистоте местности.