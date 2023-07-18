Китайские туристы активно интересуются русской кухней

За последнее время, рестораны русской кухни стали особенно привлекательными для туристов из Китая, прибывающих в Россию. Эти гости из Поднебесной все чаще включают в свои путешествия посещение таких заведений, что подтвердили представители отрасли в интервью РИА Новости.

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Согласно словам Даниила Трищенко, заместителя гендиректора туроператора "Эллипс-тур" и владельца ресторанов Farro pasta bar, ранее китайские туристические группы чаще предпочитали дорогие рестораны, но в настоящее время спрос сместился на более бюджетную кухню. Такие группы, включающие до 25 человек, все активнее просят посетить рестораны с русской кухней, такие как "Турандот" и "Пушкин".

Людмила Коломиец, коммерческий директор туроператора "Магия Солнца", отметила, что китайские гости интересуются традиционными русскими блюдами, такими как борщ и мясо в горшочке с картошкой. Путешественники из КНР ценят культуру еды и стремятся познакомиться с традициями русской кухни.

Однако, несмотря на повышенный интерес, рестораны пока не активно заключают контракты с заказчиками программ для туристов из Китая. Это связано с тем, что точная дата начала безвизовых поездок для групп из КНР пока неизвестна, и многие заведения предпочитают подождать более определенной ситуации. Тем не менее, ряд популярных ресторанов с китайской кухней успешно перестроились на российскую аудиторию и готовы принять группы из Китая.

Таким образом, интерес к русской кухне среди китайских туристов стабильно растет, и рестораны готовы предложить им разнообразные гастрономические впечатления, надеясь на возобновление туристического потока из Китая в ближайшее время.