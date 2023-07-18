Турэксперт рассказал, стоит ли ждать компенсации за испорченный отдых

На юге России прошел ряд катаклизмов. Многие поехали отдыхать на море и лишились полноценного отпуска из-за непогоды. Турэксперт Роман Бобылев рассказал, можно ли ожидать от туроператора компенсацию за испорченный отпуск.

«Ситуация форс-мажорная. В договоре не прописано, что у туриста должна быть возможность 100 % времени пользоваться пляжем, либо что 100 % времени будет солнечная погода, либо за весь период отдыха не будет дождей», – объясняет Бобылев.

Специалист не считает, что нужно прописывать в договоре такие условия, так как человек не может изменить погоду и не властен над природными явлениями. Туроператор и гостиница не виноваты в том, что прошел ливень или случился оползень.