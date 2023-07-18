Турэксперт рассказал, стоит ли ждать компенсации за испорченный отдых
На юге России прошел ряд катаклизмов. Многие поехали отдыхать на море и лишились полноценного отпуска из-за непогоды. Турэксперт Роман Бобылев рассказал, можно ли ожидать от туроператора компенсацию за испорченный отпуск.
«Ситуация форс-мажорная. В договоре не прописано, что у туриста должна быть возможность 100 % времени пользоваться пляжем, либо что 100 % времени будет солнечная погода, либо за весь период отдыха не будет дождей», – объясняет Бобылев.
Специалист не считает, что нужно прописывать в договоре такие условия, так как человек не может изменить погоду и не властен над природными явлениями. Туроператор и гостиница не виноваты в том, что прошел ливень или случился оползень.
Однако туроператоры стараются войти в положение и могут продлить нахождение на курорте или предложить бонусы. Организаторы отдыха не хотят терять клиентов в будущем, поэтому стараются сгладить все неприятные ситуации.
«Но говорить о том, что туроператор должен за все отвечать – за солнечную погоду, за дожди, за оползни – это просто абсурд», – резюмирует специалист.