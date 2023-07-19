Туристы рассказали, как справиться с аномальной жарой в Турции

Турецкие курорты накрыла волна африканской жары, которая захватит республику на длительный период времени. О том, как спасаются от знойной жары отдыхающие, рассказали сами туристы.

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«Когда можно часто плавать, жара переносится гораздо легче, поэтому в выходные мы весь день стараемся проводить на пляже, а в будни купаемся рано утром, пока еще не жарко», – рассказала Елена, отдыхающая на курорте Каш, в Анталье.

Начиная со среды, 19 июля, в Стамбуле ожидается температура в районе 35 градусов и зафиксируется как минимум до конца недели. В Анталье температура держится на уровне 40 градусов, и такая же температура наблюдается на границе с Сирией и Ираком. В Анталье, Мармарисе, Бодруме и других курортах Турции жара выше 40 градусов держится уже вторую неделю, а ночные температуры не опускаются ниже 30 градусов.

Туристка из Баку Нигяр рекомендует выбирать место отдыха, где виды будут сочетать в себе море и горы, поскольку в таких местах ближе к вечеру температура опускается до комфортного уровня, что дает насладиться прогулками.

«Утром стараюсь вставать рано и ходить на пляж, чтобы не сильно оставаться под солнцем и плескаться в прохладном море. После принимать охлаждающий душ и выбирать локацию так, чтобы можно было укрыться от злой дневной жары», – добавила она.

Как правило, пик жары приходится на полдень – с 12 до 16 часов. В это время путешественница рекомендует укрыться в торговых центрах и помещениях, где работают кондиционеры. После того, как к вечеру жара спадет, можно собираться на прогулки, устроить поход по ресторанам и насладиться отдыхом.

По словам Нигяр, немаловажно взять, или приобрести на месте, головные уборы, так как ультрафиолетвый индекс достигает 10–11 в особо жарки дни.