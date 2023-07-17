АТОР: аннулирование туров не помешает Крыму принять от 4 млн туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил РИА Новости, что аннулирование туров после ЧП на Крымском мосту не помешает Крыму принять от 4 до 4,5 млн туристов в 2023 году.

© Unsplash

"Крым остается массовым направлением", - подчеркнул Ромашкин.

По словам замглавы АТОР, в Крым едут энтузиасты, готовые поддержать полуостров даже в нынешней трудной ситуации.

"Если мы найдем туристам понятные каналы доставки, люди с удовольствием приедут", - подчеркнул Ромашкин.

Ранее РИА Новости писало, что в Херсонской области образовалась многокилометровая пробка по пути в Крым. Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края".

В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.