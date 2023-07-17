Глава Минздрава Египта оценил опасность неизвестной болезни

Причин для беспокойства из-за обнаруженной в провинции Кена неизвестной болезни нет. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар.

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Отмечается, что он посетил деревню Эль-Аликат, где были выявлены случаи заболевания. На месте работает профильная бригада, которая взяла пробы воды, а также анализы у заболевших, пишет местная газета Al-Masry Al-Youm.

Незадолго до этого сообщалось, что в египетской деревне Эль-Аликат жители стали массово обращаться за помощью в связи с неустановленной болезнью. Основными симптомами загадочной болезни являются высокая температура, ломота, диарея и рвота. Местные жители собираются покинуть деревню, чтобы избежать заражения.