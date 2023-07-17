Эксперт по туризму допустила снижение потока туристов в Египет из-за инфекции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева, прокомментировала в беседе с RT известие о том, что за рейсами из Египта, возвращающимися в Россию, усилен санитарный контроль из-за неустановленной инфекции в этой стране. По ее словам, турпоток временно может сократиться.

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"Понятна логика Роспотребнадзора, но если кто-то уже купил туры, возможно, что отказов и не будет, а кто-то, безусловно, откажется. На этом фоне всегда происходит некое снижение потоков, как правило, оно не длительно по времени", — рассказала Санаева.

Комментируя возможность аннулировать тур, она добавила, что любой туроператор всегда будет бороться за туриста, обеспечивая максимально комфортные условия для отдыха. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.