Миллионным туристом на Мальдивах стал гражданин России

В прошедшее воскресенье на Мальдивах чествовали миллионного туриста, прибывшего на тропические острова в Индийском океане. По подсчетам иммиграционной службы, им стал российский гражданин Антон Павлов, сообщило издание Raajje со ссылкой на соцсети Министерства туризма страны.

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В публикации отмечено, что в аэропорту Мале на торжественной церемонии Павлова и его жену осыпали подарками. По словам героя дня, супруги впервые выбрали отдых на Мальдивах. Известно, что семья с маленьким ребенком проведет недельный отпуск на курорте Ваккару на атолле Баа.