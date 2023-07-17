«Аэрофлот» возобновил онлайн-продажу части авиабилетов «Победы»

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила онлайн-продажу авиабилетов на совместные перевозки с дочерним лоукостером «Победа» из аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении «Аэрофлота».

© РЖД-Партнер

«Аэрофлот» возобновил онлайн-продажу билетов на совместные перевозки с авиакомпанией «Победа» из аэропорта Шереметьево. Пассажиры, которые путешествуют с пересадкой в Шереметьево, могут приобрести единый билет на рейсы «Аэрофлот» и лоукостера. Билеты доступны на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота», — отмечается в сообщении.

Купить такие билеты можно будет по 28 направлениям маршрутной сети, по которым «Победа» летает из Шереметьево. В зимнем расписании этого года самолеты «Победы» из Шереметьево будут летать в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Уфу, Чебоксары и Челябинск.

Лоукостер возобновил полеты из Шереметьево осенью прошлого года, часть рейсов «Победы» по-прежнему обслуживается во Внуково.