Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта

В России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Там разъяснили, что в Египте были зафиксированы случаи заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге, которая широко распространена в странах Юго-Восточной Азии и Африке, Индии, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. «Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности», — уточнили в службе.

В связи с распространением заболевания было принято решение усилить санитарно-карантинный контроль. В Роспотребнадзоре предупредили, что по возвращении из Египта и в случае ухудшения состояния гражданам необходимо обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия, отметили в службе.