Пассажир устроил дебош на борту самолета из-за замечания

Один из пассажиров самолета Air India устроил скандал прямо во время полета, потому что сотрудник авиакомпании сделал ему замечание. Об этом рассказывает издание BQ Prime.

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Во время рейса из Сиднея в Дели сотрудника Air India вынужденно перевели из бизнес-класса в эконом по причине неисправного кресла. Рядом с ним находился пассажир, который отличался особо громким голосом и причинял дискомфорт окружающим. Сотрудник сделал ему замечание, за что получил пощечину и оскорбления в свой адрес.

Пять бортпроводников не смогли сдержать буйного пассажира, что вынудило пострадавшего сотрудника пересесть на другое место. Кроме того, пассажир свободно разгуливал по камбузу и играл с аварийным оборудованием. После посадки в Дели правонарушитель был передан сотрудникам службы безопасности. Позже он принес письменные изменения авиакомпании.