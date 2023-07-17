Пассажир устроил дебош на борту самолета из-за замечания
Один из пассажиров самолета Air India устроил скандал прямо во время полета, потому что сотрудник авиакомпании сделал ему замечание. Об этом рассказывает издание BQ Prime.
Во время рейса из Сиднея в Дели сотрудника Air India вынужденно перевели из бизнес-класса в эконом по причине неисправного кресла. Рядом с ним находился пассажир, который отличался особо громким голосом и причинял дискомфорт окружающим. Сотрудник сделал ему замечание, за что получил пощечину и оскорбления в свой адрес.
Пять бортпроводников не смогли сдержать буйного пассажира, что вынудило пострадавшего сотрудника пересесть на другое место. Кроме того, пассажир свободно разгуливал по камбузу и играл с аварийным оборудованием. После посадки в Дели правонарушитель был передан сотрудникам службы безопасности. Позже он принес письменные изменения авиакомпании.
Ранее "Рамблер" писал о том, какие поступки пассажиров бортпроводники назвали неприемлемыми.