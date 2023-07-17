Некоторые туристы отменяют поездки в Крым

Узнав о повреждении полотна на мосту через Керченский пролив, некоторые туристы поспешили отменить поездки в Крым, запланированные на ближайшие дни. О случаях аннуляции журналисту TourDom.ru сообщили турагенты в закрытом телеграм-канале для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В»: «Туристы должны были заехать завтра – написали запрос на аннуляцию без ФПР. Туроператор вошел в положение и отменил заезд без штрафа».

Еще одни отдыхающие согласились на отмену тура, потому что планировали добираться до места на личном авто, но с потерей половины стоимости. Те люди, у которых еще есть время до отпуска, не предпринимают резких действий: «Туристы с бронью в конце июля поинтересовались условиями аннуляции и пока что взяли паузу на раздумья».

Однако отменять планы на эмоциях готовы не все туристы:

«Мои лишь уточнили, какая ситуация с поездами. Узнали, что движение возобновили, и теперь ждут своего отпуска дальше».

Отельеры в Крыму также подтверждают, что некоторые самостоятельные туристы отменяют бронирования: «Аннуляции есть, но пока еще рано говорить о каких-то тенденциях. Мы стараемся переселять гостей в наши отели в Краснодарском крае», – рассказал журналисту TourDom.ru генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов.

Настроения среди самостоятельных туристов, путешествующих по железной дороге, сдержанно оптимистичные. В соцсетях «Гранд Сервис Экспресс» многие пытаются понять, стоит ли паковать чемоданы: