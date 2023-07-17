Стали известны самые бюджетные направления отдыха во второй половине лета

Египет оказался самым бюджетным направлением для отдыха на остаток текущего лета. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Так, например, забронировать номер в трехзвездочном отеле Каира сейчас можно за 1 тысячу рублей за ночь. Чуть дороже обойдется отдых во Вьетнаме: ночь в Нячанге будет стоить в среднем 1,1 тысячи рублей. Далее по стоимости идет столица Азербайджана Баку.

Дешевле, чем за 3 тысячи рублей за ночь можно отдохнуть в Таиланде, Малайзии и Киргизии. От 3 тысяч рублей цены начинаются в Грузии, Узбекистане и Казахстане. А в пределах 4–5 тысяч рублей придется заплатить за ночь в абхазском Новом Афоне, в Ереване, столице Мексики, египетском Шарм-эш-Шейхе и румынском Бухаресте.