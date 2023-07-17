В 36 стран можно улететь прямыми авиарейсами из России

Российские путешественники могут посетить 36 стран, в которые можно попасть из РФ прямым авиасообщением.

© runews24.ru

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко, число государств с прямыми авиарейсами из России увеличилось с 7 до 36. К слову, до наступления пандемии коронавируса количество таких стран достигало 69.

Среди стран, куда можно напрямую долететь из России: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Казахстан, Китай, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Таиланд, Тунис, Турция, Шри-Ланка и другие.