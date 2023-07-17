Названы причины подорожания отдыха в Турции

Турагент заявил, что отдых в Турции подорожал из-за инфляции и обесценивании лиры
Владелец международной сети турагенства GiTravel Тариел Гажиенко объяснил причины роста стоимости путевок в Турцию на 40-50%.
Эксперт отметил, что на скачок цен повлияли внутренняя инфляция в стране, а также обесценивание национальной валюты. Из-за этого товары и услуги в Турции становятся невероятно дорогими, ведь отельерами и продавцам необходимо удерживать высокое качество сервиса. Поэтому им приходится поднимать цену для туристов.
Также влияние на ценообразование оказывает изменение воздушных коридор и западные санкции.
К слову, теперь полет в Турцию для пассажиров стал дольше на час-полтора.