Названы причины подорожания отдыха в Турции

Эксперт отметил, что на скачок цен повлияли внутренняя инфляция в стране, а также обесценивание национальной валюты. Из-за этого товары и услуги в Турции становятся невероятно дорогими, ведь отельерами и продавцам необходимо удерживать высокое качество сервиса. Поэтому им приходится поднимать цену для туристов.