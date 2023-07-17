Отели Крыма бесплатно продлят проживание туристов

Отели Крыма бесплатно продлят проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

Он уточнил, что все крымские отельеры, с которыми общались представители РСТ, выразили готовность пойти навстречу туристам и решить вопросы продления размещения.

«Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе», — заявил Уманский.

По данным президента РСТ, в ближайшие дни выезжать из Крыма должны были около 20 тысяч туристов.