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РСТ: Отельеры Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристам

Отельеры Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, которые вынуждены оставаться на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

РСТ: Отельеры Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристам
© Российская Газета

"Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе", - сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Уманского, речь идет примерно о 20 тысячах туристов, чей отдых должен завершиться в ближайшие два дня.

Напомним, ночью в результате ЧП оказался поврежден Крымский мост. Автомобильное движение по нему полностью перекрыто, туристов просят строить маршрут по сухопутному коридору через новые регионы.