РСТ: Отельеры Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристам

Отельеры Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, которые вынуждены оставаться на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе", - сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Уманского, речь идет примерно о 20 тысячах туристов, чей отдых должен завершиться в ближайшие два дня.