Россияне смогут отдохнуть на острове Маврикий

С 22 сентября российские туристы смогут отдохнуть на острове Маврикий
22 сентября турагентсво Fun&Sun запускает рейсы на остров Маврикий.
В Ассоциации туроператоров России отметили, что программа будет действовать до 8 декабря 2023 года. Пассажиры смогут попасть на Маврикий из Москвы через Дубай на стыковочный рейсах Emirates.
В среднем тур длится девять ночей. Туристам предоставляют 117 различных объектов отелей и гостиниц. Цены на отдых начинаются от 344 тысяч рублей в четырехзвездочном отеле и от 476 в пятизвездочной гостинице.
Рейсы запланированы на 16:55 из Домодедово, прибытие на Маврикий же — в 09:10 следующего дня.
Ранее «Аэрофлот» продлил перелеты из международного аэропорта Хабаровск на остров Пхукет в Таиланде на осенний и зимний сезоны.