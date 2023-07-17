Россияне смогут отдохнуть на острове Маврикий

22 сентября турагентсво Fun&Sun запускает рейсы на остров Маврикий.

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В Ассоциации туроператоров России отметили, что программа будет действовать до 8 декабря 2023 года. Пассажиры смогут попасть на Маврикий из Москвы через Дубай на стыковочный рейсах Emirates.

В среднем тур длится девять ночей. Туристам предоставляют 117 различных объектов отелей и гостиниц. Цены на отдых начинаются от 344 тысяч рублей в четырехзвездочном отеле и от 476 в пятизвездочной гостинице.

Рейсы запланированы на 16:55 из Домодедово, прибытие на Маврикий же — в 09:10 следующего дня.