В Крыму бесплатно продлят проживание вынужденным остаться туристам

"Мы пообщались с отельерами крымскими. Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе", - сказал он.