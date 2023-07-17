В Крыму бесплатно продлят проживание вынужденным остаться туристам

Отельеры Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание вынужденным остаться туристам
Крымские отельеры готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, которые вынуждены оставаться на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Мы пообщались с отельерами крымскими. Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе", - сказал он.
По его данным, около 20 тыс. туристов по плану должны выезжать из Крыма в ближайшие день-два.