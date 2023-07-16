Турист из России остался недоволен отдыхом в Узбекистане

Российский турист поделился своим опытом о поездке в Узбекистан и объяснил, почему больше не собирается возвращаться туда.

© runews24.ru

Во-первых, он отметил, что местные жители часто видят иностранцев как источник денег и нередко завышают цены. Кроме того, мужчине пришлось столкнуться со множеством мелких аферистов, что создавало неприятные ситуации и исказило его впечатление от прогулок по городу.

Доступность национальной кухни также оказалась не такой явной. Россиянин спустя неделю ожиданий смог попробовать местный плов.

Вторая причина его негативного опыта были бюрократические процедуры, с которыми приходилось сталкиваться на каждом шагу. Мужчина брал талон в гостинице и предъявлял его при выезде из страны.