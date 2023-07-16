Море рядом, а не бассейн: что важнее при выборе отеля на лето

Редакция TourDom.ru предложила подписчикам принять участие в опросе о том, какие условия отдыха в отеле наиболее важны во время летнего отпуска. Он вызвал живой интерес, по состоянию на вечер воскресенья собрал более 2750 голосов. Респондентам предлагалось выбрать не один, а несколько вариантов ответов, и многие воспользовались этой возможностью.

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Первое место с большим отрывом от остальных занял аргумент «Море рядом». За него отдали голоса 72% участников опроса. Это подтверждает гипотезу – для большинства наших сограждан, как и для предыдущих поколений туристов, по-прежнему важно вывезти детей и самих себя к теплому морю, чтобы укрепить здоровье. При этом вариант «Бассейн в отеле», напротив, недооценен – за него высказались всего 25% участников опроса.

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Вторым по популярности стал ответ «Безопасность, качественная работа персонала», он набрал 46%. Такой результат может вдохновлять управленцев российских гостиниц, поскольку является весомым аргументом для туристов при выборе между частным сектором и организованным туризмом.

Любопытно, что варианты «Возможность вкусно, полезно, быстро поесть и накормить ребенка» и «Питание все включено» получили равное количество голосов – 33%, а это значит, что олл инклюзив – возможно, не панацея для отечественных объектов размещения, если они могут донести до аудитории то, что сделали ставку на качественную организацию питания в соответствии с ожиданиями гостей.

Почти так же, как гастрономия, актуален вопрос комфортности размещения – 31% респондентов хотели бы расположиться в больших удобных номерах. Столько же, кстати, обнаружилось и поклонников стабильного интернета – тех, кто выбрал ответ «Устойчивый Wi-Fi».

А вот вариант «Достаточно активностей для детей, чтобы они были заняты» оказался в аутсайдерах – всего 12%. Логика тут понятна: если дети приехали на море, то пусть там и активничают.