Более ста туристов не смогли выбраться из дома Агаты Кристи

Группа туристов оказалась в ловушке в бывшем доме писательницы Агаты Кристи после того, как из-за непогоды большое дерево упало на единственную ведущую к усадьбе дорогу и заблокировало выезд, написала CNN.

Туристы, которым больше ничего не оставалось делать, пили чай, играли в гольф и крокет и читали детективные романы. Пользователи соцсетей не могли не провести параллель с культовым романом Кристи «Десять негритят».