Две женщины устроили дебош в самолете и сорвали рейс
Две женщины устроили дебош на борту самолета и сорвали рейс. На видео обратило внимание издание 8 News Now.
Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Frontier Airlines, который летел из Филадельфии в Лас-Вегас.
Сидевшие рядом пассажирки поссорились друг с другом и начали кричать. Женщин рассадили на разные места, но они продолжили конфликтовать, несмотря на замечания бортпроводников.
Из-за разгневанных пассажирок пилоты были вынуждены экстренно посадить самолет в Денвере. Женщин сняли с рейса и забрали в полицию.
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