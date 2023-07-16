Две женщины устроили дебош в самолете и сорвали рейс

Две женщины устроили дебош на борту самолета и сорвали рейс. На видео обратило внимание издание 8 News Now.

© unsplash.com

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Frontier Airlines, который летел из Филадельфии в Лас-Вегас.

Сидевшие рядом пассажирки поссорились друг с другом и начали кричать. Женщин рассадили на разные места, но они продолжили конфликтовать, несмотря на замечания бортпроводников.