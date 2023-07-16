Инфекционист предупредил об опасности купания в непроточных водоемах

«Самое опасное — это врезаться головой в какое-нибудь препятствие на дне, ныряя там, где не положено, или там, где неисследованное дно. Перелом позвоночника — это минимум инвалидность на всю жизнь. Что касается инфекций, много чего может быть, если непроточные водоёмы. Там скапливаются органические вещества просто природные, водоросли переваривают, и там начинает размножаться всё, что угодно. Самое опасное в жаркое время в более южном климате — это холера. Она может быть где-то на уровне Астрахани, в Москве — вряд ли. Если попадают фекальные загрязнения — люди же не принимают душ перед купанием… Если нет туалета на пляже, вполне это реально. Это кишечная вся группа: кишечная палочка опасная, кишечные вирусы тоже тяжёлые, ротавирусы, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А, Е и так далее. Если вы видите, что что-то плавает, и вода не проточная, лучше туда не идти и не купаться. Птицы тоже не очищают водоёмы, они туда добавляют те органические вещества, на которых размножается всё, что угодно, вредоносное. У птиц просто живут сальмонеллы — тоже ничего хорошего, пищевая токсикоинфекция. На некоторых пляжах люди моют фрукты в пруду, где все купаются и плавают птицы — это риски очень страшные, особенно для маленьких детей».