В ОАЭ заявили, что Дубай стал лучшим в мире туристическим направлением в 2023 году

Дубай (ОАЭ) занял первое место в мире среди туристических направлений по итогам первой половины 2023 года. Об этом заявил в воскресенье наследный принц, председатель исполнительного совета эмирата Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

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"Я ознакомился с докладом о наиболее важных аспектах экономики Дубая за первую половину 2023 года <…>. Дубай был признан лучшим туристическим направлением в 2023 году, мы приняли более 8,5 млн туристов", - написал он в Twitter.

Дубай является самым популярным направлением в ОАЭ среди российских туристов. Наибольшим спросом поездки в эмират пользуются с сентября по декабрь и с марта по май, когда средняя температура воздуха днем не превышает 38 градусов Цельсия. Как ранее убедился корреспондент ТАСС, российские и эмиратские авиакомпании увеличат число прямых рейсов по маршруту Москва - Дубай в зимний период (29 октября 2023 года - 30 марта 2024 года) более чем на 32%, с 77 до 102 в неделю.

Сферы туризма и гражданской авиации с конца 2019 года понесли значительные убытки ввиду ограничений, вводившихся для предотвращения распространения коронавируса, однако ОАЭ достаточно быстро восстановились после спада. 2 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что в 2022 году ОАЭ заняли второе место после Турции по числу туристов из РФ.