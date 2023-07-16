Туристка из России рассказала о минусах обычной жизни в Турции

Автор блога на Дзен-канале «Стася Зайцева» рассказала, что после нескольких недель жизни в Турции не в качестве туриста ей захотелось вернуться домой. Все недостатки местной жизни, по ее словам, сразу раскрываются.

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В Турции нет центрального отопления. Несмотря на то что страна южная, температура иногда держится на уровне плюс 5–6 градусов, а квартиры остывают до 14 градусов выше нуля. Приходится постоянно пользоваться газовыми баллонами, чтобы протопить дом. По этой же причине повсюду растет плесень. Туристка отмечает, что плесень токсична и поэтому она постоянно болела, пока жила в Турции.