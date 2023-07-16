Почему акулы стали чаще нападать на людей

последнее время случаи нападения акул на людей участились. Нынешним летом акулы нападали на людей по меньшей мере два десятка раз. Хищники стали заплывать в места, где их раньше не видели, например на мелководье у пляжей. Возможная причина – деятельность экоактивистов.

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Власти некоторых стран вводят экстренные меры. Побережье Лонг-Айленда патрулируют теперь еще и с воздуха, так как около берега плавает множество акул.

На западном побережье в водах Тихого океана также стало опасно из-за хищников: там появились большие белые акулы. Серферы рассказывают, что раньше рыбы не подплывали так близко к берегу, передает «Рен.тв».

Причиной прихода акул на мелководье могли стать экоактивисты. Власти сократили коммерческий отлов рыбы, и ее развелось столько, что она собирает вокруг все виды акул.

«Когда акулы преследуют рыбу-приманку, они заходят на мелководье. Мелководье – это пляжи. Поэтому они приплывают к воде, где купаются люди», – рассказывает вице-президент ассоциации дайверов Лонг-Айленда Барри Липски.