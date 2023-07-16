Турист обнаружил в горах Колорадо три мумии

В отдаленном туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в американском штате Колорадо нашли мумифицированные тела трех туристов. Об этом пишет CBS News.

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На прошлой неделе путешественник наткнулся на закрытую изнутри палату. Открыв ее, он увидел труп, и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка нашли второе тело внутри укрытия, а еще один труп — снаружи. При этом ничто не указывает на насильственную гибель туристов.