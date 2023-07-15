Робби Уильямс в Турции: отель Lujo Bodrum удивит туристов

Турция продолжает развиваться как центр музыкального туризма, и уровень выступлений становится все выше – с концертами сюда приезжают знаменитости.

Этим летом Турцию в рамках гастролей впервые посетит звезда мирового уровня – Робби Уильямс. Вечером 17 августа британский исполнитель выступит в отеле Lujo Bodrum, который уже несколько лет входит в топ премиум-курортов по продажам на российском туристическом рынке.

Ценителей творчества Робби Уильямса ждет уникальная возможность не только приятно провести время в элегантном отеле, но и «зажечь» под легендарные хиты. Точно известно, что звезда исполнит песню Feel, ставшую одним из самых узнаваемых хитов. А вот прозвучит ли не менее популярная композиция Party like a Russian, пока остается интригой.

Редакция выяснила, сколько стоит отдых в Lujo Bodrum в дни выступления артиста. Цены на туры с проживанием в отеле (7 ночей) с вылетом 14 августа на флагманском бизнес-лайнере Lujo BlackJet начинаются от 1,6 млн руб. для двоих гостей – в эту сумму входят только завтраки. Туры с питанием по системе Luxury à la carte All Inclusive с теми же параметрами стоят от 2 млн. Приятный бонус: вход на концерт Робби Уильямса для гостей отеля Lujo Bodrum бесплатный.

Туристы из других отелей тоже могут побывать на выступлении певца – для этого нужно приобрести билеты через сервисы Passo, i-ticket или Biletix. Цены стартуют от 500 евро. Для всех зрителей будет работать безлимитный бар с премиальными напитками – его услуги включены в стоимость билета.