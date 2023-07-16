Турция опровергла запрет на выдачу ВНЖ во всем Стамбуле для иностранцев

Информация о запрете выдачи иностранцам вида на жительство (ВНЖ) во всех районах Стамбула не соответствует действительности. Об этом заявило министерство иностранных дел Турции, передает РИА Новости.

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Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что выдача ВНЖ приостановлена только в 10 районах города. Запрет распространяется на районы Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, Фатих и Эсенъюрт.

В министерстве сообщили, что постоянно следят за количеством иностранцев в различных регионах страны. «По состоянию на 1 июля 2022 года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле — 54 квартала, где число иностранцев превысило 20 процентов от населения», — говорится в заявлении.