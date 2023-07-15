Названы пять зарубежных направлений для россиян

Если не успели в отпуск летом, не расстраивайтесь — есть много крутых стран, где осенью еще тепло, а туристов уже меньше. Причём можно не ограничиваться популярными пляжными направлениями.

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Что именно можно выбрать для поездки осенью, рассказали эксперты в сфере туризма из туроператора Space Travel.

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Популярные направления для туристов на осень

По данным пресс-службы Space Travel, можно назвать лидеров среди мест, куда россияне предпочитают уезжать путешествовать.

«В этом году из зарубежных направлений наиболее популярными у жителей стали привычные всем Турция, Абхазия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, а также более дальние курорты — Мальдивы и Таиланд. Эти страны занимают лидирующие позиции уже второй год», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Так, отдохнуть семь ночей в пятизвездочном отеле в Дубае двоим взрослым обойдется от 300 000 рублей. А вот туры на Мальдивские острова стоят уже от 400 000 рублей на такое же время. Причём нет непопулярных направлений. Каждый путешественник сможет найти программы для себя: по своим интересам и кошельку. Эксперты отметили, что есть туры, которые покупают лишь отдельные туристы. Это эксклюзивные и экзотические поездки в:

некоторые страны Ближнего Востока: Оман,

страны Юго-Восточной Азии: Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка, Малайзия,

Марокко.

Топ-5 азиатских стран для туризма

В пятёрку наиболее популярных для отдыха направлений в этом году вошли азиатские страны: Узбекистан, Киргизия, Таиланд, Китай, Вьетнам.

К примеру, компания FUN&SUN предлагает туры во Вьетнам в городе Нячанг — там 8 дней в начале сентября стоят от 314 000 рублей за пятизвездочный отель. А вот слетать на Сейшелы от компании TEZ TOUR можно чуть дешевле — цена на туры начинается от 200 000 рублей. Но это только с завтраками.

Страны СНГ

Страны ближнего зарубежья довольно популярны для россиян. Как минимум из-за того, что многие граждане ездят в гости к родственникам, друзьям и знакомым. По данным экспертов, таких поездок много, почти 50% от общего числа выездов. А вот конкретно отдыхать предпочитают выбираться в Белоруссию, Грузию, особенно с возобновлением прямого воздушного сообщения, а также в Армению и Азербайджан.

Топ курортов для отпуска с детьми

Если вы всё же не хотите никуда ехать за границу, а ищете места для отдыха с детьми на родине, то есть множество подходящих вариантов. Если отсортировать все семейные направления по популярности, то список окажется вот таким: Евпатория (18%), Зеленоградск (17%), Сочи (17%), Анапа (13%), Геленджик (10%), Адлер (8%), Сириус (5%), Солнечногорск (4%), Махачкала (4%), Ейск (4%).