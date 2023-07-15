Выставку песчаных скульптур создали на глазах у туристов в Иране

Сотворили эти массивные, но недолговечные фигуры 16 мастеров. Все они из разных провинций страны. Художникам предложили несколько тем на выбор. В приоритете были семейные ценности, окружающая среда и характерные особенности страны. Все это скульпторы создавали в присутствии местных жителей и туристов. Фестиваль в Иране стал традицией, проводят его уже в седьмой раз.

В апреле в Осло открыли бронзовую скульптуру моржихи, которая была усыплена по решению властей. Млекопитающее привлекло общее внимание, когда прошлым летом появилось во фьорде столицы Норвегии. Моржиха, которой дали имя Фрейя, гонялась за утками и лебедями и, по мнению властей, представляла угрозу для людей. По мнению активистов, решение усыпить животное было поспешным. На памятник моржихе собрали при помощи онлайн-кампании более 25 тыс. долларов. Скульптура выполнена в натуральную величину, она представляет собой Фрейю, лежащую на боку на берегу пристани Конген в Осло – недалеко от того места, где она грелась на солнце при жизни.