Турагент назвала недорогие альтернативы отдыху в Турции

Турецкие курорты в этом году подорожали примерно на треть, однако уровень сервиса на курорте не стал выше. Представитель туроператора «Анекс тур» Марина Бородина рассказала, какие страны предлагают россиянам аналогичные условия или более скромные ценники.

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— Выбор пляжного отдыха, конечно, ограничен возможностями перелета. Страны, куда есть прямые авиарейсы из Москвы, — это Турция, Египет, ОАЭ, Венесуэла, Куба, Шри-Ланка, Таиланд и Мальдивы, — рассказала она.

По словам Бородиной, остальные курорты тоже вполне доступны, однако добраться до них можно только с пересадками. Реальную альтернативу отелям Турции найти сложно, ведь туристы привыкли к турецкой системе «все включено», анимации и экскурсиям.

Так, неплохим вариантом будет посещение Эмиратов. Это дешевый вариант, так как пик туризма в этой стране не летом, так что хороший недельный тур стоит от 100 тысяч рублей за двоих. Цена может быть еще меньше с учетом разнообразных скидок и спецпредложений, а детям в летний сезон часто предоставляют бесплатное проживание в отелях, передает «Царьград».

14 июня сообщалось, что увеличивающиеся цены на отели и авиабилеты в Турцию оказали значительное влияние на российских туристов. Придерживаясь такой ценовой политики, турецкие курорты могут потерять туристов из России.