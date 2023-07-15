Пенсионерка рассказала, где можно дешево отдохнуть на море

«Можно не очень дорого нам, пенсионерам, на море ездить. Если раз в год, эта сумма вообще многим по силам», – рассказала женщина в своем Дзен-канале.

В итоговую сумму вошли проезд от Санкт-Петербурга до Абхазии и обратно на поезде (15 тысяч рублей), аренда двухместного номера на 25 ночей (22,5 тысячи), питание (8,4 тысячи), концерт и мелкие траты. При этом россиянка активно проводила время и ездила на экскурсии. Ее покорили местные творог, сыр и зефир. Она также отметила, что в Гагре продукты ей понравились больше, чем дома в Санкт-Петербурге. Ранее «ФедералПресс» писал, что россиян предостерегли от отдыха в Таиланде.