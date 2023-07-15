Названа одежда, из-за которой женщин долго проверяют в аэропорту

Стало известно, из-за какой одежды женщин могут долго проверять в аэропорту
Бюстгальтер на косточках может стать причиной длительной проверки службы безопасности в аэропорту. Об этом пишет The Sun.
Сканеры в аэропортах часто реагируют на металлические вставки бюстгальтера на косточках. Чтобы лишних проверок по ложным причинам не было, стоит надевать в полет мягкое белье, например спортивное.
Если все же путешественница надела бюстгальтер на косточках и вынуждена пройти проверку, обыскивать ее должны сотрудники-женщины. Когда сработала сигнализация, стоит сначала сказать сотруднице, что это могло произойти из-за бюстгальтера. Скорее всего, сначала туристку проверят ручным металлоискателем. Если понадобится ручной обыск, можно просить, чтобы его проводили в приватной зоне. При этом раздевания он не предполагает.
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