Названа одежда, из-за которой женщин долго проверяют в аэропорту

Сканеры в аэропортах часто реагируют на металлические вставки бюстгальтера на косточках. Чтобы лишних проверок по ложным причинам не было, стоит надевать в полет мягкое белье, например спортивное.

Если все же путешественница надела бюстгальтер на косточках и вынуждена пройти проверку, обыскивать ее должны сотрудники-женщины. Когда сработала сигнализация, стоит сначала сказать сотруднице, что это могло произойти из-за бюстгальтера. Скорее всего, сначала туристку проверят ручным металлоискателем. Если понадобится ручной обыск, можно просить, чтобы его проводили в приватной зоне. При этом раздевания он не предполагает.