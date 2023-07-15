Стюардесса раскрыла привычки владельцев частных самолетов

Стюардесса частного самолета Синди Ковалевски рассказала о том, какой сервис требуют состоятельные клиенты. По словам женщины, некоторые из них платят за перелет от 11 тысяч долларов.

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Перед началом работы в частной авиакомпании Ковалевски прошла специальное обучение на Мальте. Там ее обучали не только технике безопасности в небе, но и учили разбираться в настроении собак и кошек пассажиров. По словам стюардессы, одним из правил было «эксклюзивное обслуживание» домашних животных.

Кроме того, женщине преподавали уроки по сервировке стола и столовому этикету, уходу за детьми разного возраста. Также во время курсов она овладела навыками работы сомелье, научилась рекомендовать вино и разбираться в характеристиках сортов винограда.