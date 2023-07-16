Пять минусов отдыха в Таиланде, о которых должен знать каждый турист

Российский блогер, живущий в Таиланде, поделился своими соображениями о негативных аспектах курортного отдыха в этой стране. Он выделил 5 основных недостатков, которые следует учитывать перед поездкой в Таиланд.

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Первая проблема связана с коррупцией в полиции Пхукета. Блогер советует туристам быть бдительными и осторожными в отношениях с полицейскими, которые могут требовать взятки и проявлять агрессию в случае нарушения правил.

Второй минус отдыха в Таиланде связан с таксистами. Они могут действовать нечестно и пытаться взять больше денег у туристов, не соблюдая установленные тарифы. Блогер рекомендует использовать услуги аренды скутеров и машин, так как общественного транспорта в Таиланде практически нет.

Третий негативный момент связан с дорожным движением, особенно в больших городах. Высокие уровни трафика и несоблюдение правил движения водителями могут привести к серьезным последствиям. Таиланд также занимает одно из лидирующих мест в мировом рейтинге по числу смертей в ДТП.

Четвертый минус связан с менталитетом местных жителей.

Некоторые из них считают туристов источником дохода, из-за чего может возникать некоторое напряжение. Однако большинство тайцев дружелюбны и гостеприимны.

Последний недостаток отдыха в Таиланде – это безопасность. Хотя Таиланд не является криминогенной зоной, блогер предупреждает туристов о возможности краж и мошенничества. В случае каких-либо проблем рекомендуется избегать конфликтов с местными жителями.

Таким образом, перед поездкой в Таиланд необходимо учитывать эти пять негативных аспектов, чтобы сделать свой отдых безопасным и комфортным.